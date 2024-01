Roma, preso Huijsen dalla Juve: è ufficiale

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - L'As Roma ha annunciato "l'acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024". Lo annuncia il club giallorosso sul suo sito. Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – L'As Roma ha annunciato "l'acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024". Lo annuncia il club giallorosso sul suo sito. Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19.

“Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto", sono le prime parole di Huijsen da giocatore giallorosso. "Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”. Nella Roma, Huijsen indosserà la maglia numero 3.

“Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto”, ha commentato il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto.