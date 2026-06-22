Roma, scontro tra auto e moto: muore sul colpo un 42enne

(Adnkronos) - Un uomo di 42 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto in via di Tor Pagnotta, a Roma. E' intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7, tra un'auto, Jeep Compass, e una moto, Triumph Tiger 800, il cui conducent...