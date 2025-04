Oltre duecentomila fedeli attesi per dare l'ultimo saluto al Papa, misure di sicurezza straordinarie in atto.

Un evento di portata storica

La capitale italiana si appresta a vivere un momento di grande intensità emotiva e spirituale con i funerali di papa Francesco. Più di cento delegazioni, tra capi di Stato e di governo, si uniranno a oltre duecentomila fedeli in piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto al pontefice. Questo evento non solo segna la fine di un’era, ma rappresenta anche una sfida logistica e di sicurezza senza precedenti per le autorità romane.

Misure di sicurezza senza precedenti

Il dispositivo di sicurezza predisposto per l’occasione è imponente. Già dalla mattinata di Pasquetta, le forze dell’ordine hanno iniziato a pianificare le operazioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Le misure si intensificheranno ulteriormente da mercoledì, quando la salma di Francesco sarà esposta in San Pietro. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha annunciato che saranno installati maxi schermi lungo via della Conciliazione e in altre aree strategiche per permettere a tutti di seguire il rito funebre.

La gestione dell’afflusso di fedeli

Con l’attesa di un numero così elevato di partecipanti, la gestione dell’afflusso di fedeli diventa cruciale. Sono stati previsti varchi presidiati con metal detector per garantire la sicurezza all’interno di piazza San Pietro. Inoltre, la no fly zone è già attiva sopra Roma, mentre l’area circostante sarà sottoposta a bonifiche preventive. Le forze di polizia, tra cui tiratori scelti e artificieri, saranno schierate per monitorare ogni possibile minaccia.

Collaborazione tra le autorità

Il coordinamento tra le diverse autorità è fondamentale per il successo dell’operazione. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto un comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, mentre il capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, si occuperà dell’accoglienza e dell’assistenza ai fedeli. Questo approccio integrato mira a garantire che ogni aspetto dell’evento sia gestito con la massima efficienza e sicurezza.

Un saluto che unisce il mondo

I funerali di papa Francesco non sono solo un evento locale, ma un momento che unisce il mondo intero. La presenza di leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolinea l’importanza di questo momento storico. Roma, con la sua ricca storia e il suo significato spirituale, si prepara a diventare il centro del mondo per un giorno, accogliendo fedeli e dignitari da ogni angolo del pianeta.