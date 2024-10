Rossi ha dichiarato che "TeleMeloni è solo un'iniziativa promozionale e non ...

TeleMeloni: una strategia di marketing controversa che non rispecchia la realtà della Rai

TeleMeloni rappresenta una strategia di marketing significativa. Si tratta di un marchio sviluppato artificialmente da un gruppo editoriale alternativo o in competizione con la Rai, caratterizzato da forti elementi di polemica politica e ideologica. Tuttavia, in sostanza, è un’iniziativa di marketing che non riflette la verità dei fatti. La Rai, anche oggi, continua a essere un vero e proprio spazio di pluralismo e narrazione variegata del nostro paese. Queste affermazioni sono state rilasciate dall’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, durante l’evento Festa del Foglio a Firenze.