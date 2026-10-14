Manuela Arcuri e il principe Pallavicino sfatano le chiacchiere: niente matrimonio, solo amicizia e avvisi legali.

Da poco separata dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, l’attrice Manuela Arcuri è stata al centro di una serie di indiscrezioni che hanno coinvolto il principe genovese Domenico Antonio Pallavicino. Alcuni commenti sul web hanno ipotizzato una nuova storia d’amore, arrivando persino a suggerire un matrimonio da celebrare a dicembre.

Le voci hanno guadagnato terreno dopo che l’attrice è stata scelta come volto e testimonial della Fondazione Pallavicino.

In quell’occasione ha girato un video promozionale per il palazzo della Fondazione, aprendo la porta a una collaborazione più stretta che, secondo i media, si sarebbe evoluta in qualcosa di più personale.

Inizio della collaborazione con la Fondazione Pallavicino

L’incontro tra i due risale a circa tre anni fa, quando la Fondazione ha chiesto a Manuela di realizzare un servizio fotografico e un breve filmato per valorizzare le strutture storiche.

L’attrice ha dichiarato di aver provato una grande emozione nel conoscere un vero principe definendo il ruolo di testimonial una “vera onorabilità”. Da quel momento la loro frequentazione è divenuta regolare, sia per motivi professionali che per eventi privati.

Le foto a Parigi e le speculazioni sul matrimonio

Il settimanale Chi ha pubblicato una serie di scatti in cui i due sono ritratti insieme a bordo di un jet privato, durante un viaggio a Parigi, e persino tenendosi per mano.

Le immagini sono state condivise su diversi canali social, suscitando un’esplosione di commenti. Antonella Elia, tra gli intervenuti, ha commentato ironicamente: “Ma è un vecchietto!”, riferendosi ai 82 anni del principe.

Dettagli delle immagini

Le foto mostrano Pallavicino e Arcuri sorridenti, a bordo di un aereo della sua compagnia Airidea, nel contesto di un weekend all’insegna del lusso. Gli stessi scatti sono stati citati da Selvaggia Lucarelli che ha alimentato ulteriormente la voce di un eventuale matrimonio in Liguria previsto per dicembre, senza però fornire conferme.

Dichiarazioni del principe e avvertimento legale

Il 7 ottobre 2026, il principe ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a Chi dichiarando chiaramente: “Non c’è nessun matrimonio in programma. In futuro non so, ma con Manuela c’è un rapporto molto stretto fatto di grande affetto e stima, condivisione di progetti e vicinanza alle attività della Fondazione Pallavicino e di Ainfea”. Ha inoltre aggiunto, in tono quasi poetico, “Chi non rimarrebbe affascinato da una donna come Manuela?”.

La minaccia di querele

Contestualmente, il principe ha avvertito che i suoi legali stanno monitorando tutti i commenti offensivi. “Chi pubblica insulti e offese verrà denunciato”, ha affermato, sottolineando che chi diffonde contenuti lesivi dell’onore della signora Arcuri e del principe risponderà davanti alle sedi penali e civili competenti.