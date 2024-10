Nella mattinata di martedì 1° ottobre, l’aeroporto di Orio al Serio è stato teatro di un imprevisto che ha portato alla sospensione di tutti i voli. Un aereo Ryanair, proveniente da Barcellona, ha subito lo scoppio di uno pneumatico appena atterrato. L’incidente, fortunatamente, non ha causato feriti tra i passeggeri e l’equipaggio, ma ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza e gestire l’evacuazione in pista.

Aeroporto Orio al Serio: la nota di Sacbo

La società che gestisce l’aeroporto, la Sacbo (Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio), ha diffuso una nota per informare sulla situazione, specificando che la ruota scoppiata ha causato il blocco dell’operatività dello scalo. Nel comunicato ufficiale si legge che “a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa“. Il comunicato va avanti così: “I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura”.

I passeggeri evacuati in sicurezza

Gli addetti aeroportuali hanno lavorato senza sosta per gestire il traffico aereo e ripristinare la normalità. La presenza del velivolo fermo sulla pista principale ha richiesto procedure di sicurezza aggiuntive, causando notevoli ritardi e disagi ai viaggiatori. Nel frattempo, i passeggeri coinvolti nell’atterraggio sono stati evacuati in sicurezza, grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco che hanno assicurato lo sgombero dell’aereo senza incidenti ulteriori.

Ritardi sulla tabella di marcia

La situazione ha causato inevitabilmente ritardi nell’operatività dell’aeroporto, con numerosi voli dirottati verso altri scali nelle vicinanze o cancellati in attesa del ripristino delle attività di volo. I passeggeri sono stati informati del possibile cambiamento dei loro piani di viaggio e invitati a consultare i canali di comunicazione delle compagnie aeree per aggiornamenti in tempo reale.