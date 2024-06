L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 giugno, all’altezza dello svincolo di Roncade-Meolo e dell’allacciamento dell’A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, secondo quanto riportato dall’Adnkronos.

Incidente in A4, tir perde una ruota e colpisce un’auto

In base alle prime ricostruzioni, la Citroen su cui viaggiava la vittima, una donna di origini austriache, è stata violentemente colpita da una ruota, che si è staccata insieme al cerchione metallico da un autoarticolato.

Inutili i soccorsi

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, la vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di San Donà di Piave, che hanno lavorato per estrarre il corpo dall’abitacolo. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale di autostrade per eseguire i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente in A1: macchina schiacciata contro il guardrail da un tir

Nella mattinata di oggi si è verificato un altro grave incidente sulle autostrade italiane. In A1, tra Frosinone e Ceprano, una macchina è stata schiacciata da un tir contro il guardrail. Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per agevolare le operazioni, creando non pochi disagi alla circolazione.