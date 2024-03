Russia: Foti (FdI), 'condanna per terribile strage'

Russia: Foti (FdI), 'condanna per terribile strage'

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera esprime la più ferma condanna per la terribile strage, rivendicata da terroristi dell’Isis, compiuta a Mosca. Tutti gli Stati devono accentuare l’impegno per combattere il terrorismo in ...