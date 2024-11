Russia, l'ordine di Putin: avviata produzione in serie del missile Oreshnik

Qualcosa negli ultimi giorni sembra essere cambiato sul fronte bellico dell’Est Europa. La Russia ha reagito al via libera Usa dato all’Ucraina di colpire fino al cuore del Paese utilizzando missili di produzione Washington. Nelle ore successive, il Cremlino ha reagito utilizzando gli Oreshnik: temibili missili a medio raggio, in grado di colpire fino a 5.500 km.

Russia, Putin approva l’Oreshnik: ordinata la produzione in serie del missile

E Vladimir Putin sembrerebbe aver particolarmente apprezzato il test che il suo esercito ha già compiuto contro un sito militare a Dnipro, nell’Ucraina centro-orientale, tanto che il leader di Mosca avrebbe ordinato la produzione in serie del missile ipersonico. “I test continueranno anche in condizioni di combattimento, a seconda della situazione e della natura delle minacce alla sicurezza della Russia” – ha già fatto sapere ai suoi alti ufficiali Putin.

Raid su Zaporizhzhia: l’allarme di Kiev

Nel frattempo, da Kiev forniscono ulteriori aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. In particolare, vengono denunciati ben 433 attacchi, fra cui 183 colpi d’artiglieria, in sole 24 ore e ristrettamente nella regione di Zaporizhzhia. A farlo sapere è stato, come spesso accade in questi casi, il governatore regionale, Ivan Fedorov.