Russia: media censurano parola 'rabbia' nelle dichiarazioni di Trump

Mosca, 31 mar. (Adnkronos) – I funzionari russi non hanno ancora reagito alle dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui sarebbe "molto arrabbiato" con Vladimir Putin. Nel frattempo, la tv ha offerto una narrazione edulcorata delle parole del presidente americano. Rossiya 1 ha trasmesso un segmento con un estratto dell'intervista alla Nbc News omettendo la sua dichiarazione di essere "arrabbiato" con Putin. Il canale russo ha preferito invece concentrarsi sulla "determinazione" di Trump a candidarsi per la terza volta. Il canale ha citato il commento successivo di Trump, secondo cui non credeva che i suoi rapporti con Putin fossero a un punto basso.

Anche Ntv non ha fatto alcun riferimento alle dichiarazioni "arrabbiate" di Trump, affermando tuttavia che "è stata fissata una scadenza entro la quale la Russia dovrà raggiungere un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina". Il canale ha anche menzionato le minacce di Trump di imporre tariffe che vanno dal 25 al 50% sui paesi che acquistano petrolio russo.

Alcuni commentatori russi hanno descritto la frustrazione di Trump come un segno di manipolazione occidentale o dell'inesperienza del presidente americano nella politica globale. Altri ancora hanno sottolineato che il Cremlino non si è scomposto, considerando le sue minacce inefficaci e temporanee.