Russia: Pizzarotti, 'bene iniziativa Calenda e ok Pd, aderisca anche Più Europa'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Bene la proposta di Carlo Calenda e bene che il Pd con Elly Schlein abbia già aderito. Propongo a Riccardo Magi l’adesione di Più Europa. L’Italia e l’Europa libere e democratiche sono e saranno sempre al fianco di chi si batte per la libertà e la democrazia dove queste mancano, in Russia e dovunque nel mondo. #Navalny". Così Federico Pizzarotti su twitter rispondendo all'appello di Carlo Calenda per una iniziativa congiunta dopo la morte di Navalny lunedì pomeriggio a Roma.