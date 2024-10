Sacbo: 'L'aeroporto di Orio al Serio è di nuovo operativo'

La pista dell'aeroporto di Bergamo, gestito dalla Sacbo, è stata riaperta alle 19.30 dopo un'interruzione dovuta all'esplosione degli pneumatici posteriori di un Boeing Ryanair proveniente da Barcellona. Nonostante l'incidente, non si sono registrati problemi per i passeggeri o l'equipaggio. Grazie al lavoro di ripristino del manto stradale e alla rimozione dell'aeromobile, le operazioni di volo hanno potuto riprendere normalmente dopo poco più di sei ore. Sacbo ha ringraziato la collaborazione di tutti gli interventisti e espresso vicinanza ai viaggiatori colpiti dall'inconveniente.

La Sacbo ha spiegato che la pista era impraticabile per un tratto di 450 metri a causa dello scoppio di quattro pneumatici del carrello posteriore dell’aereo Ryanair FR 846, che arrivava da Barcellona El Prat. Fortunatamente, non ci sono stati problemi per i 161 passeggeri e l’equipaggio. Dopo la rimozione dell’aeromobile bloccato, sono stati avviati i lavori di ripristino del manto stradale, seguiti da professionisti sotto la supervisione del personale di Sacbo e dei Vigili del Fuoco.

Sono state effettuate operazioni di fresatura del terreno danneggiato, asfalto e ripristino della segnaletica orizzontale, seguite da test di collaudo che hanno consentito di riavviare le operazioni di volo. “In poco più di sei ore è stato portato a termine un lavoro che di solito richiederebbe molto più tempo – ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo – È stato un ottimo esempio di collaborazione, iniziato fin da subito con l’intervento dei Vigili del Fuoco, insieme al supporto del nostro personale tecnico e operativo e delle aziende specializzate coinvolte.”

Esprimiamo la nostra vicinanza ai viaggiatori in attesa, alcuni dei quali hanno dovuto annullare i loro piani di viaggio, e li ringraziamo per la loro pazienza. Un sentito apprezzamento va anche al personale di assistenza delle compagnie di handling che ha operato in aeroporto. Infine, desideriamo manifestare la nostra riconoscenza alle Forze dell’Ordine presenti nella struttura e a tutti coloro che contribuiscono ai servizi aeroportuali.