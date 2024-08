Sala Consilina, 37enne calabrese muore dopo un malore in Autogrill in A2

Sala Consilina, 37enne calabrese muore dopo un malore in Autogrill in A2

Il giovane 37enne di origini calabresi si era fermato all’Autogrill dell’area di servizio di Sala Consilina sull’A2 per prendere un caffè mentre procedeva il suo viaggio verso Roma, ma improvvisamente avrebbe accusato un malore ed è morto.

La morte del giovane in Autogrill

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era in viaggio verso Roma, per motivi di lavoro, quando ha deciso di fermarsi all’Autogrill di Sala Consilina per una breve sosta. Tuttavia, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’arrivo dei soccorsi in Autogrill sull’A2

I tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto evitare il peggio.

Le cause del decesso restano da accertare, si sospetta un arresto cardiaco. Come riferito da alcuni testimoni l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato all’interno dell’attività. Tuttavia, a dare una risposta certa saranno le ulteriori indagini da effettuare sul corpo del ragazzo.

Le indagini dopo la morte del giovane

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada di Sala Consilina per eseguire i rilievi necessari. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Polla, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.