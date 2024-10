Salute, D'Ambrosi (Teatro Patologico): "In manicomio ho capito l'importanza del teatro"

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) – "Il Teatro Patologico nasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del manicomio 'Paolo Lupini' di Milano. Ho capito e deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'Adnkronos Salute Dario D'Ambrosi, fondatore, ideatore e presidente Teatro Patologico, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, oggi e domani al Teatro Parioli di Roma.

"Il teatro è importante per le persone che devono lavorare sulla propria salute mentale – spiega D'Ambrosi – perché il teatro è quella funzione, quell'esercizio dove metti in gioco le tue emozioni e quando lo fai capisci esattamente il tuo stato di malattia, patologico, e nel momento che tu sai che cosa veramente ti senti, riesci anche a gestirlo e non c'è niente meglio del teatro. In 'Pinocchio: una favola alla rovescia', è molto bello quello che racconta Geppetto all'inizio, quando dice 'voglio vedere l'umanità come ti tratta' e come è diverso perché è un burattino. E' la metafora dei ragazzi speciali ed è una storia secondo me struggente, soprattutto questo adattamento che veramente ridà fiducia a tantissime famiglie e persone cosiddette speciali".