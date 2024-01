Salvato il bimbo, scomparso in un bosco ad Ascoli Piceno, da un soccorritore con il drone.

Bimbo salvato, individuato con un drone

60 minuti di ansia e paura nella giornata di ieri, venerdì 27 gennaio, per la scomparsa di un bimbo, di soli 3 anni, in un bosco ad Ascoli Piceno. Un sospiro di sollievo quando il piccolo è stato rintracciato da una telecamera di un drone un’ora dopo.

Bimbo salvato con il drone, cos’è successo?



Il bambino si era allontanato mentre era con il nonno, verso le 16:00 di venerdì. Fuggito dal giardino di casa si è successivamente smarrito, perdendo l’orientamento, nei boschi della zona di Quintodecimo, in provincia di Ascoli Piceno.

L’uomo, in un primo momento ha tentato di cercare il piccolo nelle zone limitrofe, senza nessun esito, né positivo né negativo. A quel punto ha subito allertato i soccorsi in modo da intervenire il prima possibile nella ricerca.

Come sta il bimbo salvato grazie all’utilizzo del drone?

Il bimbo di tre anni è stato poi ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione nei medici. Tuttavia, medici ed infermieri hanno preferito, considerando l’età del piccolo, di trattenerlo in ospedale precauzionalmente e tenerlo in osservazione.