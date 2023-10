Incidente in montagna: precipita con il parapendio e finisce in un bosco

Incidente in montagna: precipita con il parapendio e finisce in un bosco

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 ottobre, sul Monte Cavallaria, a Brosso, nel torinese. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale.

Precipita con il parapendio e finisce in un bosco

L’uomo, un pilota svizzero di parapendio, si stava apprestando a decollare, quando è precipitato al suolo, finendo in un bosco nei pressi del Piano degli Alemanni. Immediato l’arrivo dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese assieme al 118 e al personale del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Le operazioni di recupero

Prima di poter intervenire con l’eliambulanza, i sanitari hanno dovuto attendere che nel cielo non ci fossero altri appassionati di parapendio. Il pilota è stato ritrovato in una zona boschiva particolarmente impervia. Non essendo stato possibile recuperarlo con l’ausilio del verricello, sono dovute intervenire le squadre di terra. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale con l’elicottero. È stato ricoverato in codice giallo. Non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato diverse contusioni e traumi alla schiena.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni il pilota ha eseguito una manovra sbagliata in fase di decollo, perdendo così il controllo del parapendio e precipitando rovinosamente nel bosco. Per fortuna, è rimasto incastrato in un albero, i cui rami hanno parzialmente attutito l’impatto della caduta.