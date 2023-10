Fedez ancora in ospedale, come sta: le ultime notizie sul suo ricovero

Dopo l’ulteriore emorragia di domenica scorsa, che ha reso necessario un nuovo intervento, Fedez è rimasto sotto osservazione al Fatebenefratelli di Milano, dove sarebbe tutt’ora monitorato.

Fedez in ospedale: le sue condizioni

Le condizioni di salute di Fedez non sarebbero preoccupanti e al momento i medici che si sono presi cura di lui in ospedale hanno preferito non sbilanciarsi. Il rapper è stato ricoverato a causa di alcune emorragia interne a lui causate da alcune ulcere e in tanti, tra i fan, sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni. Al momento il rapper sarebbe costretto a restare sotto osservazioni in ospedale per scongiurare il pericolo di altre emorragia e con lui sarebbe sempre presente sua moglie, Chiara Ferragni. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

Il rapper, dopo il ricovero di giovedì scorso, si è limitato a scrivere via social: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.