Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato contestato durante il Festival dell’economia di Trento. Alcuni attivisti per il clima hanno criticato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che era ospite dell’evento. L’incontro si è subito aperto con una protesta, ma il ministro non si è tirato indietro e ha risposto agli attivisti.

Salvini: “Volete auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone”

“Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono a Trento” ha dichiarato Matteo Salvini, rivolgendosi agli attivisti. “Più forte l’applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento non avete capito niente della vita” ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.