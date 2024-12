Un’alleanza che resiste alle avversità

Matteo Salvini, leader della Lega, ha recentemente espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di un legame che va oltre la semplice alleanza politica. In un videocollegamento con Atreju, ha dichiarato: “È un onore lavorare con lei, quando al lavoro si aggiunge la vicinanza politica, l’affetto e l’amicizia non ce n’è per nessuno”. Queste parole evidenziano un rapporto che si è consolidato nel tempo, nonostante le sfide e le critiche provenienti da diverse fonti.

Solidarietà e sostegno reciproco

Salvini ha anche voluto mettere in evidenza la solidarietà che Meloni gli ha dimostrato durante il processo legato al caso Open Arms. “Non mi ha mai fatto mancare la solidarietà politica e umana per la vicenda incredibile che si va a concludere il 20 dicembre”, ha affermato, sottolineando come il centrodestra si sia unito in questo momento difficile. La vicenda legale, che culminerà con una sentenza, rappresenta un test cruciale per il leader della Lega, il quale ha dichiarato di affrontare il tribunale “a testa alta, con orgoglio”.

Futuro politico e sfide in arrivo

Guardando al futuro, Salvini ha affermato che non intende dimettersi in caso di condanna, evidenziando la sua determinazione a continuare a difendere i confini italiani. “Assolutamente no, ci mancherebbe. Per quale motivo?” ha ribadito, mostrando una ferma volontà di rimanere al suo posto nonostante le difficoltà. Inoltre, ha commentato l’emendamento alla manovra che prevede un aumento degli stipendi per i ministri non parlamentari, affermando di non essere stato a conoscenza della questione, il che solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni all’interno del governo.