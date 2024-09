Salvini, riguardo al caso Sangiuliano, dice: "Ho fiducia nei colleghi con i quali collaboro".

Rispondendo a una domanda dei giornalisti riguardo al caso che coinvolge il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vicepremier e leader del partito della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la sua fiducia nei colleghi con cui lavora. Questo è avvenuto nel corso di un incontro del partito alla Camera.

La domanda era stata posta in riferimento ad un articolo pubblicato sul giornale La Stampa. Secondo l’articolo, Sangiuliano avrebbe tracciato un parallelismo tra l’epoca in cui Salvini era insieme a Elisa Isoardi e l’utilizzo di auto di servizio, che sarebbero state prese da Maria Rosaria Boccia.

In risposta a queste insinuazioni, Sangiuliano ha inviato una dichiarazione sostenendo che le sue parole sono state fraintese. Ha espresso rammarico per la situazione, ribadendo la sua stima e rispetto per Salvini, di cui considera i comportamenti sempre irreprensibili. Conclude la sua dichiarazione ribadendo l’obbligo di utilizzare solo veicoli di servizio per i propri trasferimenti, il cui utilizzo è rivolto alla tutela dell’autorità.