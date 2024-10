Dopo un lungo tempo di assenza, Sangiovanni ha riacceso la sua presenza sui social. A febbraio, l’ex concorrente di Amici si era esibito al Festival di Sanremo con la canzone “Finiscimi”, che trae ispirazione dalla sua relazione naufragata con Giulia Stabile. Tuttavia, il brano non aveva immediatamente colpito il pubblico, finendo per posizionarsi negli ultimi posti delle classifiche serali. Molti hanno notato la sua performance sotto tono, con un’energia significativamente diversa rispetto alla sua prima partecipazione nel 2022.

Dopo la conclusione del Festival della Canzone Italiana, Sangiovanni ha condiviso con i fan che stava affrontando un momento complicato dal punto di vista della salute mentale, dichiarando di volersi prendere una pausa per concentrarsi su se stesso. Di conseguenza, ha deciso di rinviare il lancio del suo nuovo album, Privacy, e ha cancellato il concerto evento previsto al Forum di Assago di Milano, che era stato programmato per oggi, 5 ottobre. In questa giornata significativa, il cantante ha colto l’occasione per riconnettersi con il suo pubblico dopo un silenzio di otto mesi.

Sangiovanni ha condiviso che si sta sentendo molto meglio e ha ripreso a lavorare e a dedicarsi alla musica. Il periodo successivo a Sanremo è stato piuttosto difficile, ma lo scorso agosto, l’ex concorrente di Amici è riuscito a tornare in studio di registrazione, riappropriandosi finalmente di una sensazione di positività e tranquillità. L’artista veneto ha rivelato di non riuscire a smettere di immaginare come sarebbe stato esibirsi al Forum, cantando con i suoi fan le nuove canzoni ancora inedite. Ad oggi, però, si sente contento di aver ripreso a cantare senza stress, anche se non ha ancora una data precisa per il suo ritorno sul palco. L’unica certezza è che ha ricominciato a sognare:

Oggi sarebbe stata l’occasione per il nostro concerto al Forum. Da qualche giorno rifletto su come sarebbe stato, con voi al mio fianco a cantare i brani nuovi mai pubblicati. Il cammino intrapreso qualche mese fa mi ha spinto a riconsiderare il mio lavoro e la mia passione, e desidero ripartire. Ho trovato difficile tornare in studio e dedicarmi alla musica in questo periodo, anzi, ho sentito il bisogno di allontanarmene. Poi, verso la fine di agosto, ho avuto la possibilità di tornare in studio ed è stata un’esperienza davvero piacevole. Senza pressioni, solo per il puro amore della musica. Era da anni che non provavo una sensazione simile. Sento un grande sollievo, perché sto realizzando che posso dare una nuova chance alla musica nella mia vita, e anzi, che rappresenta una grande opportunità per me.

Ecco, ci tengo a farvi sapere che sono qui e vi mando un caloroso abbraccio. Non ho idea di come si svilupperà il futuro, però ci tengo a dedicare qualche parola a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo periodo, grazie di cuore. Ho sistemato molte cose, altre ancora mi sfuggono, ma sapere di avere qualcuno accanto a me è un vero conforto. Ogni tanto ascolto l’album e devo dire che mi trasmette sempre una bella carica, nonostante sia stato realizzato in un momento piuttosto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle tracce, e magari anche altre. Prima o poi succederà… Sto trovando un percorso da seguire e, dopo tanto tempo, comincio a delineare nuovi obiettivi e sogni. Vi voglio bene.

In pochi istanti, il messaggio di Sangiovanni ha raggiunto il web, accogliendo una marea di commenti affettuosi e segni di solidarietà da parte degli utenti. Inoltre, diversi volti noti del panorama dello spettacolo e musicale hanno voluto far sentire la loro vicinanza al cantante