Sangiuliano ha presentato le sue dimissioni.

L’ex-ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è ritirato dal governo. Nel messaggio in cui rende ufficiale la sua partenza, l’ex funzionario sostiene le proprie azioni passate e prevede un nuovo capitolo di difesa e tranquillità al fianco della moglie. Sangiuliano ha presentato le dimissioni irrevocabili alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprimendo ringraziamento per la difesa decisa e il continuo supporto. In seguito all’annuncio di Sangiuliano, Palazzo Chigi ha annunciato che Alessandro Giuli sarà il nuovo ministro della Cultura.