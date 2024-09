Sangiuliano si assicura una camera presso Rai Vaticano. Arianna Meloni viene nuovamente citata da Boccia.

L'ex responsabile della Cultura Rai, Gennaro Sangiuliano, è ritornato in Rai seguendo lo scandalo e le sue dimissioni causate da Maria Rosaria Boccia. Attualmente si trova in un ufficio temporaneo nell'edificio Rai Vaticano e, presumibilmente, nei prossimi mesi userà circa 300 giorni di ferie accumulate. Le voci sul suo futuro sono varie, che vanno da un ruolo di leadership in un organo di informazione, fino alla direzione dell'emittente di San Marino che è attualmente senza un capo. Nel frattempo, Boccia, in una serie di post su Instagram, sfida la validità delle informazioni provenienti dalle autorità e insiste sulla verità della sua nomina a consigliera. Ha condiviso documenti del suo ruolo accademico, nonostante la smentita dell'Università Federico II di Napoli, e ha promesso di continuare a combattere per la verità.

L’ex responsabile della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è tornato in Rai dopo lo scandalo sollevato da Maria Rosaria Boccia che ha precipitato le sue dimissioni. È stato temporaneamente assegnato un ufficio presso l’edificio Rai Vaticano a Borgo Sant’Angelo, dove si sarebbe già presentato. L’assegnazione pare sia solo temporanea, attribuita a ragioni puramente logistiche. Sangiuliano dovrà probabilmente utilizzare nei mesi a seguire circa 300 giorni di ferie accumulate, e pertanto sarà raramente presente in ufficio. Nelle prossime settimane rimane a disposizione dell’AD Roberto Sergio, anche se le voci sul suo futuro sono molteplici: da un incarico alla guida di un organo di informazione, fino alla direzione dell’emittente di San Marino che attualmente è senza un capo. Altre indiscrezioni suggeriscono un possibile ruolo presso il Centro Studi Rai. La decisione verrà presa solo dopo che si sarà risolto il blocco delle nomine e si avrà così delineato il futuro dei leader della televisione pubblica. Maria Rosaria Boccia, in una serie di messaggi su Instagram, ritorna sulla questione del suo mancato appuntamento come consigliera dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Afferma: “Ho già fornito le prove della mia nomina a consigliere. Quindi, piuttosto che concentrare l’attenzione mediatica sulla mia vita privata, che non interessa a nessuno, vediamo chi ha mentito e chi non ha svolto correttamente il proprio lavoro: il Ministro, il suo staff, la sua segretaria, l’ufficio stampa, ecc”.

Il quesito ricorrente è: come si è riusciti a estrappare un decreto di nomina senza lasciare alcuna prova? E qual è la ragione dietro questa azione? È stato un movente legato alla moglie di Sangiuliano? È dovuto a un incompatibilità del CV? (Il Ministro ha negato questa ipotesi al TG1). Oppure si è verificato un conflitto di interessi con la mia compagnia? (Se così fosse, sarebbe un problema che coinvolgerebbe tutti i consiglieri, come emerge dai CV pubblicati sul sito del Ministero). È avvenuto in seguito alla conversazione con Arianna Meloni? (Il Ministro mi ha chiamata subito dopo chiedendomi un incontro per condividere i dettagli della discussione). “Naturalmente metterò in discussione l’accuratezza delle informazioni che provengono dalle autorità in questa ricerca della verità. Per questa ragione, rendo pubblici i miei due incarichi all’università”. Così Maria Rosaria Boccia, via Instagram, dopo la smentita dell’università Federico II di Napoli che nega che lei ricopra “qualche ruolo o incarico di assistenza per gli insegnanti”, contrariamente a quello che è indicato sul suo profilo LinkedIn. L’entrepreneur rende nota una ‘certificazione di docenza’ che sostiene che “la dott.ssa Maria Rosaria Boccia contribuirà attivamente quale Docente alle attività formative e pratiche del Master Universitario di II livello in Medicina Estetica per l’anno accademico 2024-2025, coordinato dal Prof. Francesco D’Andrea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”, con la firma del suddetto D’Andrea.

È pervenuto un altro documento datato 8 maggio 2024, che attesta l’attività didattica svolta nel corso del Master in Dietetica applicata agli stili di vita: dalla sedentarietà all’attività sportiva, del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a partire dal 18 gennaio 2024. Questo documento è firmato dal direttore del Master, il Prof. Marcellino Monda. Maria Rosaria Boccia, in un post su Instagram, ha affermato: “Ricevo un numero elevato di notizie sulla mia vita privata. Anche se negassi tali notizie, i giornalisti continuerebbero ad attaccarmi, focalizzando l’attenzione solo su di me e distogliendo l’interesse dal reale problema. Da ora in poi, ammetterò tutto ciò che viene riferito negativamente sulla mia vita privata, ma non permetterò che si sottragga l’attenzione dalla verità su un decreto ministeriale strappato”. Continua dicendo: “Tutto questo clamore è il risultato di chi ha violato atti ministeriali. Perché l’attenzione è ancora sulla mia vita privata? Perché non si parla più della vera causa che ha scatenato questa situazione? I media mi presentano come un bluff, un’amante, una bugiarda, un’influencer, una che cerca di guadagnare credito… Sì, sono tutto ciò che la disinformazione desidera, ma la mia battaglia è per la verità”.