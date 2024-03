Sanità: Benigni, 'prosegue battaglia Fi giovani per osservatorio disturbi alimentari'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Nei confronti di anoressia, bulimia, obesità e degli altri disturbi del comportamento alimentare c’è ancora poca attenzione e scarsa consapevolezza. Quella di oggi è quindi un’occasione importante per sensibilizzare e ricordare a tutti i rischi e le conseguenze di queste malattie pericolose e purtroppo sempre più diffuse tra i giovani e giovanissimi”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla.

“Il nostro partito – prosegue – insieme al movimento giovanile è da sempre in prima linea per mantenere alta l’attenzione affinché questa non resti più un’epidemia silenziosa. Grazie al nostro impegno sono stati stanziati 10 milioni di euro per il Fondo straordinario per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, e ora, con Forza Italia Giovani, stiamo portando avanti una battaglia importante: l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sui disturbi alimentari e l’obesità, che ha l’obiettivo di monitorare queste malattie, valutando le azioni concrete messe in atto dalle regioni per contrastarne la diffusione e garantire la corretta assistenza sanitaria, psicologica e terapeutica. Su questo abbiamo presentato delle proposte in Parlamento e abbiamo indetto una campagna di raccolta firme. I disturbi del comportamento alimentare coinvolgono circa 3 milioni di persone, moltissimi hanno meno di 14 anni. Non possiamo girarci dall’altra parte: tutelare la salute, soprattutto dei più giovani, è una nostra assoluta priorità”, conclude.