Sanità: Bindi, 'non è stata la mia riforma che ha creato le liste d'attesa'

Roma, 5 giu (Adnkronos) - "Per la seconda volta in meno di 24 ore Italo Bocchino afferma sul La7 che sarebbe la riforma del 1999, che porta il mio nome a creare le liste di attesa! Capisco l’imbarazzo di dover difendere un decreto fuffa del governo che a 4 giorni dalle elezioni illude gli...

Roma, 5 giu (Adnkronos) – "Per la seconda volta in meno di 24 ore Italo Bocchino afferma sul La7 che sarebbe la riforma del 1999, che porta il mio nome a creare le liste di attesa! Capisco l’imbarazzo di dover difendere un decreto fuffa del governo che a 4 giorni dalle elezioni illude gli italiani, facendo credere di risolvere il problema della sanità in Italia con norme burocratiche e senza stanziare un euro in più, ma ricorrere ai giochi di prestigio e’ davvero troppo". Lo dice Rosy Bindi.

"La mia riforma prevedeva esattamente il contrario. Infatti ogni medico che chiedeva di svolgere attività libero professionale era prima obbligato ad annullare la lista di attesa della sua attività istituzionale. Non è colpa mia se la mia riforma è stata negli anni inapplicata e stravolta dai governi nazionali e regionali della destra. Dove è stata applicata ha funzionato. Diffido Bocchino da ripetere tale menzogna”, aggiunge la Bindi.