Sanità: Ciocchetti, 'fare un passo in avanti verso quella del futuro'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Sulla Sanità altri parlano del passato, specialmente l'opposizione, che dice che tagliamo. Noi vogliamo parlare di quello che possiamo fare per migliorare nel complesso il sistema, per non dare risposte ideologiche". Lo ha detto Luciano Ciocchetti, v...

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Sulla Sanità altri parlano del passato, specialmente l'opposizione, che dice che tagliamo. Noi vogliamo parlare di quello che possiamo fare per migliorare nel complesso il sistema, per non dare risposte ideologiche". Lo ha detto Luciano Ciocchetti, vice presidente della commissione Affari sociali a Montecitorio, introducendo il panel sulla Sanità del futuro a 'Il giusto sentiero 4.0', evento organizzato dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia per i due anni del governo Meloni.

"Sulla Sanità c'è bisogno di fare un passo in avanti, lavorare sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, creare e superare le barriere tra pubblico e privato accreditato dicendo che fanno parte a pieno titolo del Servizio sanitario nazionale, come dice la legge, e in cui il pubblico assume capacità di guida e programmazione", ha spiegato Ciocchetti.

"Stiamo lavorando sulla riorganizzazione del sistema, per togliere burocrazia ai medici, che sono sommersi dalla burocrazia", ha detto ancora Ciocchetti che ha parlato anche del "tema della carenza di attrazione verso alcune specializzazioni. Il fatto che molto giovani vanno all'estero. Nella Legge di bilancio c'è un capitolo espresso per cercare di pagare di più per le specializzazioni meno attrattive. E' un tentativo, oltre al riordino, al nuovo contratto, alle indennità di specializzazione e a tante altre opportunità che spero potranno offrire una Sanità diversa, al di là delle polemiche politiche e ideologiche della sinistra che sono false e inaccettabili".