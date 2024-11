Sanità: Gasparri, 'bene arresto immediato, assicuriamo aggressori alla giustizia'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Bene l’arresto immediato del 47enne che ha aggredito medici e infermieri all'Umberto I di Roma. Accanto allo sconcerto per l’ennesima aggressione al personale sanitario, vediamo come la norma portata avanti con convinzione da Forza Italia per il con...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Bene l’arresto immediato del 47enne che ha aggredito medici e infermieri all'Umberto I di Roma. Accanto allo sconcerto per l’ennesima aggressione al personale sanitario, vediamo come la norma portata avanti con convinzione da Forza Italia per il contrasto alle aggressioni abbia effetti positivi. Il governo di centrodestra parla con i fatti e agisce tempestivamente per la salvaguardia di chi ogni giorno opera per il bene e la salute dei nostri cittadini. Assicuriamo alla giustizia chi si rende protagonista di tali ignobili aggressioni". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.