Sanità: Guerra, 'da Meloni scaricabarile su Regioni'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Il decreto sanità illustrato su Facebook da Giorgia Meloni: un totale scaricabarile". Così Maria Cecilia Guerra, segreteria nazionale del Pd.

"La premier afferma che la responsabilità della sanita è delle regioni, colpa loro quindi se le liste di attesa si allungano. Dimentica però che è lo Stato che deve garantire i livelli essenziali di assistenza fra cui indubbiamente rientra il diritto alle visite e alle analisi a tutti i cittadini. Favoleggia su rimedi immediati che porteranno a tagliare le liste in quattro e quattro otto. Le prestazioni si moltiplicheranno come i pani e i pesci, senza intervento divino e senza un euro: alle Regioni basteranno i soldi che hanno avuto per abbattere le liste di attesa, da Draghi e da questo governo. Che aspettano?".