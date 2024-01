Sanità: Lupi, 'stop a finanziamenti Oms sarebbe grave errore'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Il nostro Paese ha il dovere di investire sulla Salute e continuare a finanziare l’Oms. Dall’esperienza pandemica avremmo dovuto imparare un concetto fondamentale: non ci si salva da soli, a meno di non voler pensare a virus ‘sovranisti’ che...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Il nostro Paese ha il dovere di investire sulla Salute e continuare a finanziare l’Oms. Dall’esperienza pandemica avremmo dovuto imparare un concetto fondamentale: non ci si salva da soli, a meno di non voler pensare a virus ‘sovranisti’ che rispettano i confini degli stati nazionali. Il nostro Sistema Sanitario, nel drammatico periodo della pandemia, ha retto, anche grazie alla collaborazione con l’Oms ed uscirne oggi per motivi ideologici sarebbe una scelta sbagliata e autolesionista. Chi tuona contro l’Oms ha la memoria corta”. Lo dichiara il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.