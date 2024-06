Sanità: Meloni posta video su dl e mezzo Pd lo 'smonta' su Instagram, 'è scatola vuota'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Il Pd 'smonta' via social il decreto sulle liste di attesa in una batteria di commenti su Instagram al video postato dalla premier Giorgia Meloni in cui illustra il provvedimento. Tra i post al video tanti quelli di esponenti del Pd che si rivolgono in prima pers...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Il Pd 'smonta' via social il decreto sulle liste di attesa in una batteria di commenti su Instagram al video postato dalla premier Giorgia Meloni in cui illustra il provvedimento. Tra i post al video tanti quelli di esponenti del Pd che si rivolgono in prima persona alla premier. "I tuoi provvedimenti sono fuffa, una scatola vuota. L’unica strada per affrontare seriamente il problema è votare in Parlamento la proposta di legge del Pd a prima firma Elly Schlein", il senso dei commenti dem.

Tra gli altri, oltre alle pagine ufficiali dei gruppi del Pd di Camera e Senato, Chiara Braga, Francesco Boccia, Alessandro Alfieri, Marta Bonafoni, Pierfrancesco Majorino, Marco Furfaro, Gian Antonio Girelli, Debora Serracchiani, Marina Sereni, Cecilia Guerra, Alessandro Zan, Andrea De Maria, Vincenza Rando, Annalisa Corrado, Ylenia Zambito, Ilenia Malavasi, Marco Sarracino, Brando Benifei, Matteo Ricci, Chiara Gribaudo.