Sanità, Patriarca (FI): "Approccio a malattie mentali non sia solo medico, superare lo stigma"

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Lo spettacolo messo in scena dalla compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità mentali, ci ha permesso di capire ancora di più che l'approccio alle malattie mentali non è soltanto medico ma bisogna anche riu...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Lo spettacolo messo in scena dalla compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità mentali, ci ha permesso di capire ancora di più che l'approccio alle malattie mentali non è soltanto medico ma bisogna anche riuscire a superare lo stigma che c'è verso alcune patologie. 'Pinocchio: una favola alla rovescia' ci mette di fronte a una realtà capovolta. In fondo non tutto deve essere per forza raccontato nello stesso modo. Aprire la mente significa anche cercare di fare una Sanità diversa, e che anche noi decisori politici, ma un po' tutti gli operatori del Sistema sanitario, dobbiamo avere un approccio diverso nei confronti di alcune patologie del cervello". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Annarita Patriarca (FI), presidente dell'Intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer.

"Oggi parliamo sempre di più anche di benessere psicofisico – spiega Patriarca – perché gli anni del Covid hanno lasciato ferite enormi anche sotto questo profilo. Abbiamo tanto da recuperare, ma c'è tanta buona volontà. Questo Parlamento più volte ha dato testimonianza di maturità in tema sanitario, riuscendo a votare all'unanimità provvedimenti importanti", conclude.