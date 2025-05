Sanità: Sereni, 'da Meloni bugie e scaricabarile intollerabili'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "La Presidente del Consiglio come sempre mente quando si parla di sanità. Alle Regioni dal suo Governo non sono mai state date risorse aggiuntive per abbattere le liste d’attesa e soprattutto resta del tutto inadeguato il livello di investimento complessi...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "La Presidente del Consiglio come sempre mente quando si parla di sanità. Alle Regioni dal suo Governo non sono mai state date risorse aggiuntive per abbattere le liste d’attesa e soprattutto resta del tutto inadeguato il livello di investimento complessivo nazionale per la sanità pubblica". Così Marina Sereni, responsabile Sanità e salute nella segreteria nazionale del Pd.

"Il decreto liste d’attesa conteneva norme che molte Regioni stanno già applicando ma che, in assenza di una forte immissione di nuove risorse, umane e finanziarie, non risolveranno i problemi strutturali della sanità pubblica, né daranno risposta alle crescenti diseguaglianze tra i cittadini nel diritto alla salute. Il suo scaricabarile sulle Regioni, sulla pelle dei cittadini, è intollerabile. La verità è che questo Governo non crede nella possibilità di rilanciare il SSN e la sanità pubblica e, anche senza dichiararlo esplicitamente, pensa ad una sanità in cui chi può pagare ha le cure migliori e gli altri, al massimo, una sanità minima, povera per i poveri".