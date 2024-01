Sanità: Sereni (Pd), 'battaglia nelle istituzioni e sui territori per difenderla'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Chi oggi governa l’Italia deve dire con chiarezza cosa vuole fare per il Servizio Sanitario Nazionale e per rispondere ai bisogni dei cittadini. Serve una visione che il Governo Meloni continua a dimostrare di non avere”. Così Marina Sereni, respo...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Chi oggi governa l’Italia deve dire con chiarezza cosa vuole fare per il Servizio Sanitario Nazionale e per rispondere ai bisogni dei cittadini. Serve una visione che il Governo Meloni continua a dimostrare di non avere”. Così Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella Segreteria nazionale del Pd.

“I temi urgenti sono molti: il disagio psicologico e i disturbi del comportamento alimentare dei giovani, l’aumento delle cronicità e la non autosufficienza degli anziani, l’abbattimento delle liste d’attesa, la necessità di strutture ospedaliere più efficienti, di una sanità di prossimità sul territorio più forte, di investimenti sulla prevenzione e sulla appropriatezza delle cure. Il bivio è netto: i pilastri del SSN si salvano aumentando significativamente le risorse finanziarie, immettendo nuovo personale – medici, infermieri, tecnici – creando le condizioni, economiche e organizzative, affinché le migliori professionalità rimangano nel servizio pubblico. L’abolizione del tetto di spesa per il personale, che tutte le Regioni chiedono e che lo stesso Ministro ritiene opportuna, deve essere un primo passo per dare nuovo slancio alla programmazione dei servizi rivolti ai cittadini”.

“Il Partito democratico non si rassegna di fronte a una deriva che aumenta le diseguaglianze tra i cittadini e i territori e sembra portare sempre di più alla sanità privata. Per questo motivo continueremo la nostra battaglia nelle istituzioni e nei territori, visitando i luoghi della sanità e dando voce a quanti – cittadini e operatori – vogliono salvare il Ssn e tutelare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione”, conclude.