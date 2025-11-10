Sanità: Tajani, 'governo ha investito, se Regione non fa sua parte difficile risolvere problemi'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Non è giusto che i giovani pugliesi debbano andare a studiare fuori da questa regione, non è giusto che per trovare lavoro debbano andare a lavorare all'estero, non è giusto che nei nostri ospedali pugliesi ci siano code interminabili. Nei ...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Non è giusto che i giovani pugliesi debbano andare a studiare fuori da questa regione, non è giusto che per trovare lavoro debbano andare a lavorare all'estero, non è giusto che nei nostri ospedali pugliesi ci siano code interminabili. Nei pronto soccorso per farsi fare una mammografia bisogna aspettare due anni, è una vergogna inaccettabile".

Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"Noi abbiamo investito come governo nella sanità ma poi se le regioni, questa regione non fa e non ha fatto la sua parte, è difficile poter risolvere un problema che è anche di competenza regionale senza la partecipazione attiva della regione. I tempi sono biblici, vanno cambiati, i pronto soccorso non vanno bene così come sono", conclude.