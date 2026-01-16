Sanità, Zanella, 'con Dlgs sugli Irccs istituire dirigenza ricerca sanitaria'

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "In occasione dell’esame del decreto legislativo (atto governo 364) sul riordino degli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) che la prossima settimana sarà il commissione Affari sociali, ricordiamo l’urgenza di garantire stabil...

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "In occasione dell’esame del decreto legislativo (atto governo 364) sul riordino degli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) che la prossima settimana sarà il commissione Affari sociali, ricordiamo l’urgenza di garantire stabilità contrattuale e percorsi di carriera adeguati per il personale della ricerca sanitaria pubblica". Lo dice la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

"Da quello che abbiamo potuto apprendere, nel testo manca del tutto l’istituzione della Dirigenza della Ricerca Sanitaria, figura esplicitamente citata nella Relazione Illustrativa -prosegue-. L’istituzione del ruolo dirigenziale della ricerca sarebbe anche funzionale a stimolare e avvicinare studenti universitari e dipendenti al mondo della ricerca sanitaria; perciò, il provvedimento si presenta incompleto e insoddisfacente, diremmo molto deludente per le professionalità che dedicano tempo e passione alla ricerca e che si attendono riconoscimenti e nuovi stimoli”.