Sanità: associazioni, 'oncoematologia e psoriasi entrino nel Piano nazionale cronicità'

Includere nel Piano nazionale della cronicità le neoplasie ematologiche croniche e la psoriasi che colpiscono centinaia di migliaia di persone per garantire equità di accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps. È l'appello lanciato da Salutequ...

Includere nel Piano nazionale della cronicità le neoplasie ematologiche croniche e la psoriasi che colpiscono centinaia di migliaia di persone per garantire equità di accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps. È l’appello lanciato da Salutequità, Ail-Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma e Apiafco-Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza al ministero della Salute e alle Istituzioni che, nel corso di un incontro, hanno mostrato segnali di apertura.

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