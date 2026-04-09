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Sanità: De Pascale (Regione Emilia-Romagna), ‘noi tra i principali distretti farmaceutica

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“Siamo uno dei principali distretti della salute farmaceutica biomedicale d'Europa con imprese che producono una percentuale rilevante sia dell'export italiano in questo settore sia dell'innovazione e della ricerca, e poi dall'altra parte uno dei sistemi sanitari probabilmente più forti, più str...

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“Siamo uno dei principali distretti della salute farmaceutica biomedicale d’Europa con imprese che producono una percentuale rilevante sia dell’export italiano in questo settore sia dell’innovazione e della ricerca, e poi dall’altra parte uno dei sistemi sanitari probabilmente più forti, più strutturati, più innovativi del paese”. Lo afferma Michele de Pascale, presidente Emilia-Romagna, intervenendo a ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, l’incontro dedicato all’innovazione in ambito sanitario, promosso da Gsk e Adnkronos oggi a Roma e realizzato con il patrocinio di Farmindustria.

https://www.youtube.com/watch?v=2GwdwlARgrM