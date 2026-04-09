Sanità: De Pascale (Regione Emilia-Romagna), ‘noi tra i principali distretti farmaceutica

“Siamo uno dei principali distretti della salute farmaceutica biomedicale d'Europa con imprese che producono una percentuale rilevante sia dell'export italiano in questo settore sia dell'innovazione e della ricerca, e poi dall'altra parte uno dei sistemi sanitari probabilmente più forti, più str...

“Siamo uno dei principali distretti della salute farmaceutica biomedicale d’Europa con imprese che producono una percentuale rilevante sia dell’export italiano in questo settore sia dell’innovazione e della ricerca, e poi dall’altra parte uno dei sistemi sanitari probabilmente più forti, più strutturati, più innovativi del paese”. Lo afferma Michele de Pascale, presidente Emilia-Romagna, intervenendo a ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, l’incontro dedicato all’innovazione in ambito sanitario, promosso da Gsk e Adnkronos oggi a Roma e realizzato con il patrocinio di Farmindustria.

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