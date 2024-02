Incidente sul lavoro, oggi, a Sanremo: un operaio è precipitato da una impalcatura mentre era impegnato nel montaggio di un maxischermo, per il Festival di Sanremo, all’ingresso del green carpet davanti al Palafiori. L’uomo è stato portato in ospedale in elisoccorso.

Sanremo: operaio precipita da impalcatura

Un operaio di 41 anni è caduto da un impalcatura mentre stava mondando un maxischermo per la proiezione della diretta del Festival. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in corso Garibaldi. Sul posto sono subito giunti i medici del 118 con automedica e ambulanza ma, vista la caduta, l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Per lui diverse ferite al volto e agli arti, in ospedale sarebbero stati esclusi danni gravi.

Caduto da un’altezza di circa 5-6 metri

Secondo quanto fin qui ricostruito, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 5-6 metri mentre stava lavorando su una impalcatura a CasaSanremo. L’operaio è stato trasportato, con massima urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona Ligure. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha dichiarato: “L’operaio è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso“. Il responsabile di CasaSanremo ha rassicurato: “L’operaio è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso ma non è in gravi condizioni, disponeva di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti per legge“.

