La giornalista era un volto noto a Mediaset. Nel corso della sua carriera aver collaborato in numerosi programmi, come Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro.

I funerali di Carlotta Dessì

I funerali di Carlotta Dessì, morta prematuramente all’età di 35 anni, si sono svolti nella mattinata di oggi a Milano, nella chiesa di San Leone Magno. La donna combatteva da mesi contro un brutto male, che non le ha lasciato scampo. Erano presenti alla commemorazione la sua famiglia, il compagno, ma anche moltissimi amici e colleghi. Le redazioni per cui ha lavorato si sono strette ai suoi cari nel cordoglio, ricordando il grande coraggio e la resilienza che l’hanno sempre contraddistinta.

L’ultimo appello

Carlotta Dessì ha lavorato per diverso tempo per la trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal Coro, per la quale ha realizzato numerosi servizi. Proprio su Rete4 ha fatto la sua ultima apparizione televisiva, poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Aveva approfittato dell’occasione per lanciare il proprio personale appello a tutti coloro che lottano contro una grave malattia, invitandoli a non perdere mai la speranza. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno” erano state le sue parole.

Il ricordo dei colleghi

La notizia della scomparsa ha lasciato un profondo vuoto in tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei. Il Gruppo Mediaset così come la redazione di Sky TG24 con la quale aveva collaborato, si sono strette nel dolore per la perdita. Barbara D’Urso invece ha affidato a X il proprio ricordo: “Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene“.