L’ennesimo incidente grave sulle piste da sci, nella giornata odierna attorno alle 16:30 del pomeriggio. A Madonna di Campiglio è avvenuto un gravissimo incidente che ha coinvolto un ragazzino di soli 14anni.

Il 14enne coinvolto in un incidente a Madonna di Campiglio, cos’è successo?

Come riportato dalla testata Il Dolimiti, si tratterebbe di un turista straniero di 14 anni. Mentre era impegnato in una discesa su una pista a Madonna di Campiglio, una bruttissima caduta gli ha provocato diversi traumi e ferite, talmente gravi da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi con ambulanza e elisoccorso.

Le notizie dei soccorsi sull’incidente del 14enne in codice rosso a Trento

I soccorsi arrivati in tempi brevi in ambulanza hanno subito confermato la gravità di quanto accaduto e hanno provveduto a stabilizzare il paziente e trasportarlo all’ambulanza. Tuttavia, la situazione era troppo grave per il solo intervento dell’ambulanza, da lì il ragazzo è stato condotto alla piazzola, dove nel frattempo era giunto l’elisoccorso.

I medici sanitari hanno prontamente trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.