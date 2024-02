La campionessa azzurra Sofia Goggia, coinvolta in un grave incidente durante gli allenamenti a Ponte di Legno, ha trascorso una notte tranquilla dopo l’intervento chirurgico riuscito alla Clinica La Madonnina di Milano.

Scii, infortunio Goggia: l’operazione riuscita con successo

Il dottor Andrea Panzeri e il dottor Riccardo Accetta, come riporta il sito di rainews.it, hanno operato con successo per ridurre una frattura articolare scomposta pluriframmentaria al pilone tibiale destro. Goggia sarà sottoposta a una fase passiva di fisioterapia e sarà dimessa nei prossimi giorni. L’intervento prevedeva l’applicazione di una placca con sette viti, seguita da circa 40 giorni di riposo e scarico, prima di iniziare la fase più attiva della fisioterapia.

Scii, infortunio Goggia: l’incidente e l’operazione

L’incidente si è verificato durante l’allenamento per la Coppa del mondo a Soldeu, quando lo sci destro di Goggia si è impigliato in una porta, causando la caduta. Nonostante l’inaspettato contrattempo, la campionessa bergamasca si mostra determinata a riprendersi, il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, esprime il dispiacere per l’infortunio, sottolineando il momento positivo di Goggia e sperando in una risoluzione favorevole della situazione.