Santalucia, dell'Anm, sottolinea che Ã¨ estremamente serio affermare che esista un complotto su Arianna Meloni.

Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, ha espresso forti critiche su una ipotetica accusa di complotto rivolta verso Arianna Meloni, la sorella del capo del governo e leader dei FdI. Santalucia ha definito la situazione come “estremamente seria”, sottolineando come l’idea di un complotto, cioè un’azione sovversiva da parte del sistema giudiziario, stia diventando sempre più accettabile agli occhi del potere politico. Santalucia ha espresso questa preoccupazione durante un’intervista con Sky Tg24, sottolineando che le voci non comprovate di un’indagine su Arianna Meloni hanno portato a una sequenza di attacchi verso la magistratura.