Santocono (InfoCamere): “Vent’anni a Bari, da scelta controcorrente a modello di innovazione

“Venticinque anni fa investire a Bari significava andare controcorrente, in un contesto in cui chi voleva lavorare nel digitale era spesso costretto a trasferirsi al Nord. Oggi possiamo dire con orgoglio di aver vinto una sfida non solo industriale, ma anche culturale e sociale: quando infrastrutt...

“Venticinque anni fa investire a Bari significava andare controcorrente, in un contesto in cui chi voleva lavorare nel digitale era spesso costretto a trasferirsi al Nord. Oggi possiamo dire con orgoglio di aver vinto una sfida non solo industriale, ma anche culturale e sociale: quando infrastrutture materiali e immateriali – università, competenze, cultura – si integrano, il Mezzogiorno non solo compete, ma può diventare motore di innovazione per il Paese”.

Lo ha sottolineato il presidente di InfoCamere, Antonio Santocono, celebrando il venticinquesimo anniversario dell’insediamento a Bari della società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale.

https://www.youtube.com/watch?v=FzV8rqsL6_M