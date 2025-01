Sarah Toscano si prepara per il Festival di Sanremo 2024

Sarah Toscano si prepara per il Festival di Sanremo 2024

Il grande debutto di Sarah Toscano

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina e l’attesa cresce tra i fan della musica italiana. Tra i protagonisti di quest’edizione ci sarà anche Sarah Toscano, la giovane vincitrice dell’ultima edizione di Amici. La cantante, a pochi giorni dall’inizio della kermesse, si sta preparando con grande entusiasmo e un pizzico di ansia per il suo debutto sul prestigioso palco dell’Ariston.

Maria De Filippi: un faro nella carriera di Sarah

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Sarah ha condiviso la sua ammirazione per Maria De Filippi, la celebre conduttrice che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica. “Maria è sempre presente nella mia vita, la considero quasi una figura divina. Le scrivo per qualsiasi cosa”, ha dichiarato la Toscano, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dalla De Filippi. La giovane artista ha anche rivelato di aver chiesto consiglio alla conduttrice riguardo alla sua partecipazione al Festival, mostrando quanto tenga alla sua opinione.

Le emozioni del Festival e le paure di una debuttante

Con l’inizio del Festival alle porte, Sarah ha confessato le sue paure e le emozioni che sta vivendo. “Mi spaventa un po’ l’idea di dover affrontare tante interviste durante il giorno e poi trovarmi sul palco senza voce la sera”, ha ammesso. Tuttavia, la giovane cantante non vede l’ora di provare la sensazione di aver completato la sua esibizione e di ricevere l’applauso del pubblico. “È un’emozione unica, quella di dire ‘l’ho fatto’ dopo aver cantato”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di questo momento per la sua carriera.

Il significato della canzone di Sanremo

Sarah Toscano si appresta a presentare un brano dal titolo evocativo, ispirato al film di Fellini. “La canzone parla di nostalgia e il titolo, Amarcord, significa ‘mi ricordo’ in dialetto romagnolo. Rivive un’esperienza che ho vissuto, sottolineando che, nonostante tutto, ci sono stati momenti magici”, ha spiegato la cantante. Con queste parole, Sarah si prepara a conquistare il pubblico con la sua musica e la sua storia personale, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sul palco di Sanremo.