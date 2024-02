Sardegna: Bonelli nella regione a sostegno Todde

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà in settimana in Sardegna per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali del 25 febbraio, mostrando pieno sostegno alle liste dell’A...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà in settimana in Sardegna per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali del 25 febbraio, mostrando pieno sostegno alle liste dell’Alleanza Rosso Verde in appoggio alla candidata presidente Alessandra Todde". Si legge in una nota.

"Il 21 febbraio vedrà Bonelli impegnato in una serie di appuntamenti strategici: la mattinata sarà nel centro storico di Sassari per un incontro con i rappresentanti del Comitato centro storico, seguito da una passeggiata per sottolineare l'importanza della conservazione del patrimonio storico e culturale; alle 11:30, sarà a Nuoro, presso Ex-Me, per una conferenza stampa con i candidati dell'Alleanza Rosso Verde per la circoscrizione di Nuoro, evidenziando le proposte e i valori della lista; la giornata si concluderà a Oristano con un incontro pubblico al Teatro San Martino alle 18:00, offrendo un'ulteriore possibilità di scambio e confronto diretto con cittadine e cittadini sulle politiche ambientali, sociali ed economiche promosse dalla coalizione".