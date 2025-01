Un capodanno all’insegna della musica

La Sardegna si è trasformata in un palcoscenico straordinario per festeggiare l’arrivo del 2025, con migliaia di persone che hanno affollato le piazze delle principali città. La musica ha risuonato fino a notte fonda, con concerti che hanno visto protagonisti artisti di grande richiamo come i Pinguini Tattici Nucleari, Gianna Nannini, Negramaro, Irama ed Elodie. Ogni città ha offerto un’esperienza unica, ma il comune denominatore è stato l’entusiasmo e la gioia di un pubblico pronto a festeggiare.

Olbia: il cuore pulsante della festa

Olbia ha accolto una folla straordinaria, con oltre 30mila persone che si sono radunate al Molo Brin per assistere al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. La band, guidata dal carismatico Riccardo Zanetti, ha infiammato il pubblico con i suoi successi più amati, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore al Turismo Marco Balata hanno partecipato al countdown, rendendo il momento ancora più speciale. La musica ha unito le persone, che hanno ballato e cantato insieme, creando ricordi indimenticabili.

Castelsardo e gli altri eventi

Non solo Olbia, ma anche Castelsardo ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 10mila persone che hanno assistito al concerto di Irama. L’artista ha ringraziato il pubblico per la calorosa accoglienza, mentre i fuochi d’artificio illuminavano il cielo, dando il benvenuto al nuovo anno. Elodie ha chiuso la serata con una performance energica, confermando la sua presenza scenica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Tutti gli eventi si sono svolti in sicurezza, senza particolari incidenti, permettendo a tutti di godere della festa in tranquillità.