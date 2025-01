La posizione della Regione Sardegna

La Regione Sardegna ha espresso un netto rifiuto nei confronti del piano di riorganizzazione della rete scolastica proposto dal governo centrale. La giunta, guidata dall’assessore Alessandra Todde, ha approvato una delibera che definisce chiaramente il perimetro entro il quale si intende operare. Questo atto è stato motivato dalla necessità di contrastare un dimensionamento scolastico che appare iniquo, basato su numeri stimati e non su dati reali.

Contrasto al commissariamento e sostegno agli enti locali

Uno dei punti cardine della delibera è la volontà di evitare il commissariamento da parte del governo. La Regione intende fornire un sostegno economico agli enti locali che ospitano autonomie scolastiche accorpate, per facilitare la programmazione di attività extracurricolari e servizi. Inoltre, si prevede l’approvazione di un disegno di legge che chiarisca le competenze costituzionali in materia di istruzione.

Numeri reali vs stime governative

Il Ministero dell’Istruzione ha individuato, tramite il decreto n.1, nove autonomie scolastiche da accorpare, basandosi su una programmazione triennale. Tuttavia, la Regione contesta queste stime, sostenendo che il numero reale di studenti supera di circa 3000 unità le previsioni governative. Questo scostamento ha portato la giunta a proporre un dimensionamento di sei istituti anziché nove, seguendo l’esempio di altre Regioni come Campania e Toscana, che hanno già avviato azioni legali per contestare il piano del governo.

Scelte strategiche per il futuro scolastico

La giunta regionale ha deciso di accorpare istituti comprensivi del primo ciclo, mantenendo il numero di alunni per istituto sotto le 1300 unità, in linea con le recenti linee guida. Questa scelta strategica mira a garantire una gestione più efficace delle risorse e a preservare la qualità dell’istruzione. La Regione Sardegna, quindi, si prepara a difendere la propria posizione, lavorando in Commissione Bilaterale per attuare il principio di insularità anche in ambito scolastico.