Sardegna: M5s, 'solidarietà a Todde, attacchi confermano violenza di genere radicata'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Gli insulti e le offese sessiste rivolte ad Alessandra Todde sono l’ennesima dimostrazione di quanto la violenza di genere, anche nella sua forma verbale e online, sia ancora profondamente radicata nella nostra società. Esprimiamo tutta la nostra piena solidarietà e vicinanza ad Alessandra, vittima di un’aggressione vile e misogina che nulla ha a che fare con il legittimo confronto politico.

Chi pensa di poter intimidire una donna con l’odio e il sessismo non fa che svelare la propria debolezza e la propria paura di fronte alla competenza, alla determinazione e alla libertà femminile". Così in una nota le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino.

"Ma Alessandra, come tutte noi, non arretrerà di un passo. Episodi come questo non sono isolati: sono parte di un continuum di violenza che parte dalle parole e arriva, troppo spesso, ai fatti. Contrastare con decisione ogni forma di violenza e discriminazione di genere, dentro e fuori la rete è un dovere istituzionale e morale. Serve un impegno collettivo, culturale e politico per spezzare il ciclo dell’odio e affermare una società fondata sul rispetto, sulla parità e sulla dignità di ogni donna. Ad Alessandra Todde va il nostro abbraccio e la certezza che questa battaglia, che è di tutte, continueremo a combatterla insieme", concludono.