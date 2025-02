Sardegna: Meloni (Pd), 'discorso forte e convincente, avanti con Todde'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi in Consiglio Regionale della Sardegna per ascoltare il dibattito sulle comunicazioni della Presidente Alessandra Todde. Un discorso forte e convincente, una orgogliosa rivendicazione di dieci mesi di intensa attività nell’interesse della Sardegna, u...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Oggi in Consiglio Regionale della Sardegna per ascoltare il dibattito sulle comunicazioni della Presidente Alessandra Todde. Un discorso forte e convincente, una orgogliosa rivendicazione di dieci mesi di intensa attività nell’interesse della Sardegna, una chiara spiegazione dell’assoluta correttezza del suo operato. Forza Alessandra, andiamo avanti!". Così in una nota sui social il Senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni.