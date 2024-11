Un passo necessario per la Sardegna

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha recentemente espresso la necessità di introdurre una legge sul salario minimo regionale. Durante il 15/o congresso regionale delle Acli a Cagliari, ha sottolineato come molti lavoratori sardi vivano in condizioni di povertà a causa di retribuzioni insufficienti. “In Sardegna tante lavoratrici e lavoratori sono poveri e ci sono contratti di lavoro con retribuzioni talmente basse che non permettono di arrivare a fine mese”, ha dichiarato Todde, evidenziando un problema che affligge non solo i lavoratori, ma l’intera economia dell’isola.

Le conseguenze della mancanza di tutele

La mancanza di un salario minimo adeguato ha portato a una fuga di giovani dalla Sardegna, in cerca di opportunità migliori altrove. “Tanti giovani scappano dalla nostra terra perché mancano le giuste tutele e perché il costo della vita aumenta e gli stipendi sono fermi”, ha aggiunto la presidente. Questa situazione non solo impoverisce le famiglie, ma contribuisce anche a un’emorragia di talenti e competenze che potrebbe compromettere il futuro economico della regione.

Un impegno per il futuro

La proposta di legge sul salario minimo regionale rappresenta un’opportunità per affrontare queste problematiche e garantire una retribuzione dignitosa a tutti i lavoratori. La presidente Todde ha esortato il Consiglio regionale a calendarizzare la discussione della legge, sottolineando l’urgenza di dare risposte concrete a una situazione che non può più essere ignorata. “Non possiamo restare a guardare, dobbiamo dare risposte”, ha concluso, richiamando l’attenzione su un tema cruciale per il benessere sociale ed economico della Sardegna.